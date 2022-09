Pracownicy teatru dostali nagrody, teraz mają je zwracać

152 tysiące złotych nienależnych świadczeń

Rzecznik marszałka: wypłaty z przekroczeniem wydanych pełnomocnictw

Dyrektor wystąpił o zwrot pieniędzy

- Natomiast jeśli chodzi o świadczenia, które przekazałem pracownikom, to merytorycznie i faktycznie były one zasadne. Okazało się jednak, że co do podstaw prawnych dla rozwiązań na czas pandemii zostałem wprowadzony w błąd, co wytknęli kontrolerzy z urzędu marszałkowskiego - mówi tvn24.pl Redbad Klynstra-Komarnicki.