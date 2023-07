Pożar na parkingu podziemnym supermarketu

czytaj dalej

Wyobrażeniem Jarosława Kaczyńskiego o Polsce jest Polska prowincjonalna. On chce w Polsce zrobić skansen - zacofaną gospodarkę, upartyjnione państwo - mówił w "Faktach po Faktach" przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka, komentując słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że rządzący chcą, by "Polska przestała być państwem prowincjonalnym". Poseł KO zauważył przy tym, że to PiS rządzi od ośmiu lat. - Prawo i Sprawiedliwość używa terminów odwrotnie do ich znaczenia. Już choćby sama nazwa - Prawo i Sprawiedliwość. Co PiS ma wspólnego z prawem i sprawiedliwością? - mówiła posłanka Lewicy Wanda Nowicka.