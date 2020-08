Pomogła rannemu mężczyźnie i zatrzymała dwie osoby, które miały zaatakować go nożem

Zauważyła zakrwawionego mężczyznę leżącego na chodniku i udzieliła mu pomocy. Chwilę później, wspólnie ze strażnikiem miejskim, zatrzymała dwie osoby podejrzane o ugodzenie go nożem.

Do zdarzenia doszło na ul. Turystycznej w Lublinie. Policjantka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie asp. szt. Magdalena Marszałek, która na co dzień pełni służbę jako zastępca dyżurnego, jadąc w czasie wolnym od służby samochodem zauważyła leżącego na chodniku zakrwawionego mężczyznę. Zawróciła. Ze swojego auta wyjęła sterylny materiał i razem z kobietą, która już udzielała rannemu pomocy, zatamowały krwawienie.