W Lublinie stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Szeroki na 11 metrów i wysoki na 4 metry

Jeszcze przed głosowaniem Bartosz Margul, radny z prezydenckiego klubu pisał w mediach społecznościowych: "Pomnik w swoim projekcie nawiązuje do wzorców rodem z PRL i wzorców wschodnich. Mam nadzieję, że Rada nie dopuści do oszpecenia miasta".

"Zbyt monumentalny, zbyt duży i bardziej podzieli ludzi", ale "w stu proc. inicjatywa społeczna"

Podczas dyskusji na czwartkowej sesji, radni z Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka mieli uwagi, co do projektu pomnika przedstawionego wcześniej przez komitet. Ich krytyka dotyczyła głównie rozmiarów monumentu. Zdaniem radnego Grzegorza Lubasia, będzie to bryła górująca nad całym placem. - Ten pomnik jest zbyt monumentalny, zbyt duży i bardziej podzieli ludzi (…) Będzie to kolejna cegła do budowania muru i jeszcze większej polaryzacji społeczeństwa - ocenił radny.