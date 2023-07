Na stacji paliw zobaczyła policjantów i rzuciła się do ucieczki. Miała powód

czytaj dalej

Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, odniosł się do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziego Igora Tuleyi. "ETPCz dzisiaj kolejny raz orzekł, że Polska nie może mieć KRS takiego jak w Hiszpanii, bo jesteśmy krajem młodej demokracji" - napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że to "podwójne, bezprawne standardy". "Na szczęście to orzeczenie nie ma żadnej mocy wiążącej, co wynika z orzecznictwa TK" - dodał. Tymczasem Konkret24 już wcześniej wyjaśniał na czym polegają różnice między polską i hiszpańską radą sądownictwa.