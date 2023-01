Pod okiem kamery monitoringu "pił wódkę na ulicy", "po chwili wsiadł do auta i odjechał". Policja: nie zamierzał się zatrzymać

Do zdarzenia doszło w czwartek (19 stycznia) w nocy. Jak relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, operator kamer monitoringu miejskiego zwrócił uwagę na grupkę mężczyzn, którzy "pili wódkę na ulicy Radziwiłłowskiej". - Po chwili jeden z nich wsiadł do auta i odjechał. Pracownik, podejrzewając, że może być pijany, poinformował dyżurnego policji. Jednocześnie kolejne kamery obserwowały pojazd - przekazuje policjant.

Policja: nie zatrzymał się do kontroli, uciekał samochodem, później pieszo

- Dodatkowo mężczyzna musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za posiadanie narkotyków, co zagrożone jest karą do trzech lat więzienia - informuje Gołębiowski. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi z kolei do pięciu lat pozbawienia wolności.