Jazda slalomem, próba ucieczki, a potem przekupstwa. To wszystko z blisko czterema promilami

Nie potrafił utrzymać toru jazdy, czym zwrócił na siebie uwagę policjantów. Gdy go już zatrzymali i zabrali kluczyki, próbował uciec pieszo. Nawet, gdy już został obezwładniony, nie poddał się i zaproponował łapówkę za uwolnienie. Na to wszystko miał siłę, mimo blisko czterech promili alkoholu w organizmie.

Na Drodze Męczenników Majdanka uwagę sierż. szt. Macieja Klińskiego i st. sierż. Pawła Lakutowicza z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, którzy udawali się na służbę przykuł ford. Jego styl jazdy wskazywał na to, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. Miał bowiem duże problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy.

Na skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ulicą Grabskiego zatrzymali samochód i zabrali kierowcy kluczyk. O całym zdarzeniu poinformowali dyżurnego, który na miejsce przysłał patrol policji. Kierowca usiłował jeszcze uciec, jednak policjanci szybko go obezwładnili. Nie poddał się jednak. Zaproponował wtedy im 500 złotych, za to żeby go puścili i "zapomnieli" o sprawie.