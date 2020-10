Znalazła rannego psa zakopanego żywcem. "Ma olbrzymią wolę życia"

"Olbrzymią wola życia"

- To kundelek niewielkich rozmiarów, w podeszłym wieku. Jego stan jest ciężki, póki co w miarę udało się go ustabilizować, ale rokowania są ostrożne. Nie wiadomo, ile ten pies leżał w ziemi. Ma olbrzymią wolę życia i mamy nadzieję, że uda nam się postawić go na nogi – opisała "Kurierowi Lubelskiemu" Dorota Okrasa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.