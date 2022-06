"Test zawodu" u potencjalnego pracodawcy. "W ciągu tych paru dni bardzo dużo się dowiedziałam"

Test zawodu. Tak nazywa się pilotażowy w skali kraju projekt, który wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Polega na tym, że osoba bezrobotna lub poszukująca pracy kierowana jest na pięć dni do akredytowanego przedsiębiorcy, który zaznajamia ją ze specyfiką danej branży. O udziale w projekcie opowiedziała nam pani Kateryna z Ukrainy, która chce zostać fryzjerką.

- Jestem bardzo zadowolona. W ciągu tych paru dni bardzo dużo się dowiedziałam. Do tej pory strzygłam tylko członków swojej rodziny. Zawsze marzyłam, żeby stało się to moim zawodem – mówi pani Kateryna, uchodźczyni z Ukrainy , która ma szansę na stałą pracę w jednym z salonów fryzjerskich w Zamościu.

Można skonfrontować marzenia z rzeczywistością

- Chodzi o to, że uczestnik – czyli osoba bezrobotna lub poszukująca pracy – kierowany jest na pięć dni do przedsiębiorcy, który jest wpisany na listę akredytowanych do projektu. W tym czasie obserwator poznaje specyfikę danego zawodu oraz przekonuje się, czy faktycznie się w nim odnajdzie - wyjaśnia Marek Kuna, rzecznik urzędu.