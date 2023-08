Pawilon Hansenów na znanym osiedlu może odzyskać dawny blask. "To perełka architektoniczna"

czytaj dalej

Był bat na kierowców. Teraz jest tak, że przed wyborami władza staje się dla kierowców łagodniejsza. Punktów karnych łatwiej będzie można się pozbyć. I co ważne, także szybciej. Wystarczy pójść na kurs. - To tak, jakby państwo pozwalało, że jak możesz włożyć 600 złotych rocznie, to my ci damy gratisowe 12 punktów karnych. To jest kupowanie zagrożenia na drogach - ocenił szef portalu brd24.pl Łukasz Zboralski. Materiał magazynu "Polska i Świat".