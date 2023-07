Paliło się mieszkanie. W środku były zamknięte zwierzęta

czytaj dalej

Jak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, za naruszenie prawa sędziego Igora Tuleyi do rzetelnego procesu, do prywatności i do swobody wypowiedzi Polska ma zapłacić 36 tysięcy euro. O tym, co ten wyrok oznacza, mówiła w TVN24 pełnomocniczka sędziego, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy.