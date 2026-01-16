Logo strona główna
Białystok

Dusił kierowcę, bo chciał odjechać jego autem

22-latek trafił na trzy miesiące do aresztu
Lublin
Źródło: Google Earth
Za usiłowanie rozboju odpowie 22-latek, który podszedł przed marketem w Lublinie do mężczyzny pakującego do bagażnika zakupy. Chciał wsiąść za kierownicę jego auta i odjechać. Gdy mężczyzna zareagował, zaczął go bić i dusić. Agresor został obezwładniony z pomocą świadków zdarzenia.

Wszystko działo się w poniedziałek na parkingu przed jednym z marketów w Lublinie. Klient zrobił tam zakupy i zaczął je pakować do bagażnika swojego Mitsubishi, w którym uruchomił silnik.

W pewnym momencie podszedł do niego młody mężczyzna, który chciał wsiąść za kierownicę i odjechać.

22-latek trafił na trzy miesiące do aresztu
22-latek trafił na trzy miesiące do aresztu
Źródło: KMP Lublin

Zaczął go bić i dusić. Pomogli świadkowie

"Gdy kierowca to zobaczył, sprawca stał się agresywny. Zaatakował pokrzywdzonego. Zaczął go dusić i bić. Dzięki wsparciu świadków, napastnik został ujęty, a następnie przekazany policjantom"– pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

22-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty usiłowania rozboju. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Miał na sobie kilka kurtek, a w jednej z nich golonkę i likier. "Jestem super złodziejem!"

Miał na sobie kilka kurtek, a w jednej z nich golonkę i likier. "Jestem super złodziejem!"

Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza

Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin

