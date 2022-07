Kościoła i wieży ciśnień już dawno nie ma. Miejska aplikacja pokazuje, jak dawniej wyglądały i się zmieniały

czytaj dalej

Metropolita białostocki, arcybiskup Józef Guzdek przeprosił w niedzielę wiernych za zachowanie byłego już rzecznika archidiecezji księdza Andrzeja Dębskiego, który miał wysyłać do jednej z kobiet wulgarne wiadomości i filmy z seksualnymi propozycjami. "Naruszył on godność człowieka i kapłana. Jeśli 'człowiek jest drogą Kościoła', jak uczył nas św. Jan Paweł II, to najbardziej bolesne były ujawnione słowa poniżające godność kobiety. To nigdy nie powinno mieć miejsca" - napisał metropolita w liście do wiernych odczytywanym w niedzielę w kościołach archidiecezji białostockiej.