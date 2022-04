Motocykliści nie zatrzymali się do kontroli. Jeden z nich potrącił policjanta

czytaj dalej

Mogę oczywiście powiedzieć, że przepraszam za tę dodatkową pracę, ale jestem też wdzięczny za to, że ten trud na siebie wzięli, że przygotowali się do nowego systemu, który nie jest prosty, bo dzisiaj oznacza on dualizm zaliczkowy, co nie ułatwia życia księgowym w firmach - powiedział w programie "Jeden na Jeden" wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że nie ma możliwości powrotu do zasad rozliczania w 2021 roku. Soboń odpowiedział też na pytania widzów nadesłane na Kontakt24.