Odkryli napis, który przypomniał o mrocznej przeszłości szkoły. "Włos się jeży na głowie"

Podczas remontu w jednej z lubelskich szkół odkryto fragment sentencji "Hart aber gerecht", czyli "Twardy/surowy, ale sprawiedliwy". Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury, który powiadomił o tym służby konserwatorskie, dotarł do informacji, że w czasie II wojny światowej w tym budynku stacjonował oddział litewskich policjantów – strażników niemieckiego obozu zagłady na Majdanku.

- Choć włos mi się jeży na głowie, gdy czytam te słowa, to jednak uważam, że napis nie powinien zostać skuty. Należy go oczywiście zamalować, bo szkoła to nie miejsce na prezentowanie tego typu haseł, ale powinniśmy pamiętać, jakie były dzieje tego budynku. Idealnym rozwiązaniem byłoby wykonanie dokumentacji zdjęciowej i powieszenie na odmalowanej ścianie tabliczki informacyjnej – mówi Benon Bujnowski, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.