"Ich łupem padł portfel, nie pogardzili również garnkiem z ziemniakami"

Policja zatrzymała 23-latkę i jej 38-letniego konkubenta, którzy usłyszeli między innymi zarzuty kradzieży. Mieli wejść do domu 72-latki i zabrać, należący do niej portfel. Policjanci informują, że wynieśli nawet garnek z przyszykowanymi już do gotowania ziemniakami.