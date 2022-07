Był w toalecie, gdy na plecy spadł mu wąż. "Gad wydostał się z kratki wentylacyjnej"

W jednym z mieszkań przy ulicy Bursztynowej w Lublinie mężczyzna korzystał właśnie z toalety, gdy na plecy spadł mu wąż. Gad został już zabrany do egzotarium. Czeka aż odbierze go właściciel.

To tam trafił kilkumiesięczny wąż, który we wtorek (19 lipca) spadł na plecy mężczyzny, który w jednym z mieszkań przy ulicy Bursztynowej w Lublinie korzystał akurat z toalety.

Wąż nie jest jadowity

Dodaje, że wąż to najprawdopodobniej Boaedon capensis, jednak niewykluczone, że to Boaedon fuliginosus. - Dokładne oznaczenie wymaga policzenia rzędów łusek, ale w tej chwili to najmniej istotne, bo nie stanowi on żadnego zagrożenia - nie jest jadowity. A ponadto nie chcemy dodatkowo stresować malucha. Wycieczka kanałami wentylacyjnymi i wizyta w WC to wystarczająca doza wrażeń dla tego niewielkiego wężyka jak na jeden dzień - podkreśla szef fundacji.