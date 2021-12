Pies zaatakował 14-latkę. Dziecko trafiło do szpitala

czytaj dalej

Roman Giertych skomentował informacje o inwigilowaniu go przy pomocy oprogramowania Pegasus. - Z tego, co powiedzieli mi eksperci z Uniwersytetu w Toronto, którzy badali ten telefon, to było najbardziej agresywne używanie Pegasusa, jakie oni obserwowali - powiedział na nagraniu. Dodał, że "dzień po dniu, godzina po godzinie" rząd PiS-u chciał wiedzieć, co robi.