Komisja Europejska groziła utratą funduszy, radni sejmiku województwa lubelskiego zmienili uchwałę anty-LGBT

Pokłosie pisma wysłanego przez wiceminstra

Projekt przeszedł 17 głosami, przy czterech przeciw i 10 wstrzymujących się. Głosowanie nad nim było pokłosiem pisma, które wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wysłał we wrześniu do samorządów , które przyjęły uchwały sprzeciwiające się "ideologii LGBT". Wiceminister prosił o "weryfikację legislacji" i usunięcie z uchwał elementów, które mogą dyskryminować lub być "źle odbierane".

Pisma zostały wysłane po tym, jak Komisja Europejska wystosowała list do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły takie uchwały, podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie "do usunięcia uchybienia". KE dała tym województwom czas na odpowiedź do połowy września, zawieszając jednocześnie rozmowy z nimi na temat wypłat środków z programu REACT-EU. Chodziło o miliardy euro z unijnej kasy.