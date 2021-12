Kobieta wypchnięta z czwartego piętra. Sąd skazał jej partnera, ale nie za usiłowanie zabójstwa

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł wyrok wobec Jarosława B., który był oskarżony o to, że wypchnął z okna na czwartym piętrze swoją dziewczynę. Przeżyła, ale doznała licznych obrażeń. Początkowo mężczyzna miał odpowiadać za usiłowanie zabójstwa, ale kwalifikacja czynu została zmieniona.

Do tej dramatycznej sytuacji doszło w lipcu 2018 roku w jednym z bloków w Lublinie. Jak podaje "Dziennik Wschodni", śledczy dowiedli, że zarówno Jarosław B., jak i jego dziewczyna byli tego dnia pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. W pewnym momencie wywiązała się między nimi kłótnia. Mężczyzna miał bowiem ochotę na seks, a kobieta nie wyraziła zgody.

"Skarżyła się na złe samopoczucie. Pomimo tego Jarosław B. nalegał i próbował ją rozbierać. Doszło do kłótni. Wreszcie dziewczyna ubrała się i postanowiła wyjść z mieszkania. Śledczy ustalił, że Jarosław B. próbował zastąpić jej drogę. Doszło do szarpaniny, podczas której dziewczyna go uderzyła. Oboje stali przy otwartym oknie" – informuje "Dziennik Wschodni".