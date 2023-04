Zamówiła taksówkę. Po skończonym kursie "zaczął ją całować"

czytaj dalej

Czwartek jest 421. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Reporter TVN24 Tomasz Kanik rozmawiał w Kijowie z merem miasta Witalijem Kliczko. - Przesłanie do Polaków jest takie: myślenie, że wojna w Ukrainie jest daleko, że was nie dotyczy, to błąd - powiedział Kliczko. Jak ocenił, "to wielka tragedia dla całej Europy". Tymczasem wcześniej rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow stwierdził, że po nieudanej zimowej ofensywnie rosyjskie wojsko przechodzi do strategicznej obrony. - Ale to nie znaczy, że wróg został pokonany lub że nie stanowi już zagrożenia - zastrzegł. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.