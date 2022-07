Kiedy można jeździć rowerem po chodniku i co z tą hulajnogą? Policjanci tłumaczą na Facebooku i TikToku

Kiedy można jeździć rowerem po chodniku, jak bezpiecznie poruszać się hulajnogą elektryczną, a także jak nie dać się oszukać "na Blika" - między innymi takie tematy poruszają policjanci z województwa lubelskiego w serii krótkich nagrań, które od początku lipca publikowane są w mediach społecznościowych. Filmy cieszą się popularnością, niektóre z nich mają miliony wyświetleń i wywołują liczne komentarze. Mundurowi przyznają, że o to im chodziło. - Chcieliśmy przedstawić ważne tematy w bardziej przystępnej formie - wyjaśniają

Policjantka zaraz dodaje, że z tymi trzema przypadkami mamy do czynienia gdy: opiekujemy się dzieckiem w wieku do 10 lat, gdy panują niekorzystne warunki atmosferyczne oraz gdy na danym odcinku drogi obowiązuje prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę, a chodnik jest na tyle szeroki, że zmieści się na nim zarówno rowerzysta, jak i pieszy (czyli chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości).