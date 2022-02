Przejażdżka zakończona mandatami na prawie cztery tysiące złotych i 24 punktami karnymi

Nie dość, że przekroczył prędkość, to jeszcze wyprzedzał na przejściu i nie zatrzymał się do kontroli. Takich przewinień dopuścił się 33-letnie kierowca, którego policja zauważyła na jednej z ulic w Lublinie. Mężczyzna początkowo uciekał, ale ostatecznie sam podjechał do innego patrolu.