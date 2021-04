Znaleźli szczątki dziewięciu osób. Zginęły od kul, co najmniej jedna została stracona metodą katyńską

Szczątki dziewięciu osób zostały odnalezione na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie – poinformował we wtorek Instytut Pamięci Narodowej. Wszystkie zostały zapewne stracone w więzieniu na Zamku w Lublinie w latach 1947-49. Zginęły od kul, co najmniej jedna z osób została zabita metodą katyńską, czyli strzałem z bliskiej odległości w tył głowy.

- W wyniku przeprowadzonych prac podjęto szczątki należące do dziewięciu osób, które spoczywały pod trzema współczesnymi mogiłami. Charakter ich pochówku wskazuje, że należą do więźniów Zamku – poinformował w komunikacie naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie Artur Piekarz.

Jak dodał, w pierwszej z jam grobowych natrafiono na przemieszane szczątki trzech osób. - Zostały one uprzednio wkopane w głąb mogiły, podczas przygotowywania miejsca pod wtórny pochówek z lat dziewięćdziesiątych – zaznaczył.

W kolejnej jamie grobowej odnaleziono szczątki należące do pięciu mężczyzn. - Zostały one wrzucone niedbale do dołu na tzw. zakładkę, przy czym jedna z ofiar spoczywała w pozycji półleżącej – napisał Piekarz.