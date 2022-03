Ksiądz skazany za molestowanie dwóch chłopców

czytaj dalej

Strażnicy miejscy we Wrocławiu zauważyli, że z auta, zaparkowanego na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, wysiadła sprawna kobieta. Okazała kartę, uprawniającą do zatrzymywania się tam, ale wystawioną na nazwisko mężczyzny. Przekonywała, że przywozi go do pracy i odwozi do domu. Nagrania z monitoringu pokazały co innego. Skończyło się wysokimi mandatami.