Dzięki policyjnej eskorcie chora dziewczynka szybko dotarła do szpitala

W Wólce Orłowskiej (woj. lubelskie) zdenerwowana kobieta wybiegła z samochodu i poprosiła policjantów o pomoc w eskorcie do szpitala jej chorej na serce córki. Stan dziecka był zagrożony. Dzięki pomocy mundurowych dziewczynka szybko dotarła do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, gdzie udzielono jej natychmiastowej pomocy.

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 lutego) przed godziną 17:45. Do policjantów z krasnostawskiej drogówki, który znajdowali się przy drodze krajowej numer 17 w Wólce Orłowskiej (powiat krasnostawski), podjechał samochód.