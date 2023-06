Dwóch kajakarzy wpadło do wody. "Wypili po kilka piw"

czytaj dalej

Sejm zajął się we wtorek prezydencką nowelizacją ustawy "lex Tusk". Andrzej Duda ogłosił swój projekt 2 czerwca, kilka dni po tym, gdy podpisał pierwszą wersję ustawy o powstaniu komisji, której celem - według autorów - ma być zbadanie wpływów rosyjskich w Polsce. - My się z tymi zmianami zgadzamy - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział wcześniej, że PiS "w całości" i "co do zasady" poprze prezydencką nowelizację.