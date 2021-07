Skazany za zakopanie psa żywcem. "Kara jest surowa, ale podziała odstraszająco na inne osoby"

Jak się okazało, pies należał do mieszkańca Lublina Jerzego B. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, gdy dowiedział się z mediów o odnalezieniu czworonoga. Początkowo tłumaczył, że pies uciekł mu dzień wcześniej. Jednak jak ustalili śledczy, to właśnie on pobił swojego psa szpadlem i zakopał pod wiaduktem. Mężczyzna ostatecznie przyznał się do winy.