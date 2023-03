Dentysta skazany za zgwałcenie pacjentki

Dentysta był oskarżony o to, że jedną pacjentkę zgwałcił, a dwie doprowadził do "poddania się innej czynności seksualnej". Sąd Okręgowy w Lublinie podtrzymał wyrok pierwszej instancji i skazał mężczyznę na dwa lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Skrócił mu okres zakazu wykonywania zawodu, ale podwyższył wysokość zadośćuczynienia wobec jednej z pokrzywdzonych.

Zmienił wyrok w części dotyczącej m.in. nałożonego na Grzegorza T. zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty, skracając okres jego obowiązywania z sześciu do trzech lat. Podwyższył także orzeczone zadośćuczynienie wobec jednej z pokrzywdzonych kobiet do 25 tysięcy złotych.

- Przypuszczam, że jest to prawdopodobne - powiedział.

Miał doprowadzić do obcowania płciowego poprzez seks oralny

Prokuratura oskarżyła stomatologa o gwałt na jednej z pacjentek, do którego miało dość w sierpniu 2021 roku w Lublinie. Według ustaleń śledczych, dentysta miał doprowadzić kobietę do obcowania płciowego poprzez seks oralny. Mężczyzna był oskarżony także o doprowadzenie dwóch innych pacjentek do "poddania się innej czynności seksualnej" w lipcu 2021 i lutym 2020 roku.