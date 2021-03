Była radna ma przeprosić za słowa o Mazowieckim, sąd postanowił częściowo wstrzymać wykonanie wyroku

Sąd Apelacyjny w Lublinie częściowo przychylił się do wniosku złożonego przez adwokata byłej lubelskiej radnej PiS Anny Jaśkowskiej, która w 2018 roku nazwała publicznie Tadeusza Mazowieckiego stalinowcem i agentem NKWD. Do czasu rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy skargi, Jaśkowska nie musi umieszczać przeprosin w dwóch ogólnopolskich portalach informacyjnych.

- Choć pierwsza decyzja sądu była odmowna, to w piątek (5 marca) napisałem wniosek ponowny. Tym razem sąd postanowił częściowo wstrzymać wykonanie wyroku. Oznacza to, że do czasu rozpatrzenia skargi przez Sąd Najwyższy, moja klientka nie musi umieszczać przeprosin na portalach onet.pl i tokfm.pl – mówi mecenas Michał Skwarzyński.