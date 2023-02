Awaria w kopalni Bogdanka. Związkowcy chcą wyjaśnień, skierowali do zarządu spółki pismo

Związki zawodowe działające w lubelskiej kopalni węgla Bogdanka skierowały do zarządu spółki pismo, w którym pytają o przyczyny awarii w polu Stefanów i przyszłość zakładu. Oczekują dokładnych wyjaśnień na temat zdarzenia. Chcą też wiedzieć, jak ta sytuacja wpłynie na płynność finansową spółki. - Nastroje wśród załogi są napięte - przyznał jeden ze związkowców w rozmowie z reporterem TVN24.

W czwartek (16 lutego) reporter TVN24 Bartłomiej Ślak informował, że prace w wyrobisku Stefanów z powodu awarii mogą zostać wstrzymane nawet na kilka miesięcy. - Z naszych informacji wynika, że w wyrobisku w polu Stefanów leje się tej wody nawet pięć metrów sześciennych na minutę, to jest bardzo dużo. Według naszych informacji nawet od czterech do sześciu miesięcy może potrwać przerwa w wydobyciu. To by oznaczało ogromne straty finansowe dla kopalni Bogdanka - relacjonował.

O tym, że przedstawiciele związków zawodowych skierowali pismo do zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S. A., mówił w piątek reporterowi TVN24 Jacek Świrszcz ze Związku Zawodowego Górników w Polsce przy kopalni Bogdanka w Lublinie.

Jak przyznał, pracownicy chcą poznać szczegółową informację na temat awarii w polu Stefanów, która wstrzymała produkcję. Załoga obawia się, że ta sytuacja może wpłynąć na przyszłość zakładu. Obawiają się o swoje miejsca pracy i wynagrodzenia.

- Chcemy, żeby zarząd nam wyjaśnił, jakie były przyczyny awarii i jakie mogą być tego skutki, aby udzielić załodze rzetelnych informacji na temat tego, co się wydarzyło w kopalni - powiedział związkowiec.

Przyznał też, że od wieloletnich pracowników kopalni docierają do związkowców informacje, że sytuacja w polu Stefanów jest trudna. - Są zaniepokojeni tematem i przyszłością zakładu - powiedział Świrszcz.

Odniósł się też do oświadczenia spółki Lubelski Węgiel S. A., który w czwartek (16 lutego), blisko tydzień po zdarzeniu, został opublikowany na stronie Lubelskiego Węgla SA Bogdanka. - Dla mnie on nie jest zadowalający - powiedział. I dodał: - Chcemy pełnej informacji o tym, co się wydarzyło.

Kopalnia Bogdanka archiwum TVN24

Oświadczenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka

Przedstawiciele spółki Lubelski Węgiel długo nie zabierali głosu w sprawie. Dopiero w czwartek (16 lutego) spółka opublikowała oświadczenie, w którym potwierdziła awarię. W komunikacie czytamy, że "(...) ziściły się kluczowe ryzyka, które brane były pod uwagę w analizie scenariuszowej przygotowanej na potrzeby Spółki. Dlatego też Rada Techniczna po konsultacjach z przedstawicielami Głównego Instytutu Górnictwa podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszej eksploatacji tej ściany z uwagi na zagrożenie wylewu wód podziemnych. W skrajnym przypadku mogłoby to wykluczyć dalszą eksploatację, niżej leżących pokładów 389 i 391, na całej południowej części obszaru górniczego Puchaczów V. W efekcie groziłoby to drastycznym zmniejszeniem zasobów przemysłowych przewidzianych do eksploatacji w przyszłości"

Władze spółki zapewniły też, że "ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku raportem bieżącym nr 21/2022 plan produkcyjny (8,3 mln ton węgla handlowego) jest niezagrożony. Trudności hydrogeologiczne, które wystąpiły na ścianie 3/VII/385, nie przekładają się w sposób bezpośredni na całość produkcji zaplanowanej na rok bieżący"

Oświadczenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka lw.com.pl

Posłanka zawiadomiła prokuraturę

O tym, że w kopalni Bogdanka w Lublinie doszło do awarii, mówiła w środę 15 lutego podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą lubelskiej kopalni posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło.

Wcisło poinformowała wówczas, że chciała spotkać się z zarządem spółki, aby osobiście zapytać o aktualną sytuację w lubelskiej kopalni. - Przygotowałam 18 pytań i chciałam się spotkać z zarządem Bogdanki, niestety nikt do mnie nie wyszedł - skomentowała. I dodała: - Chciałam zapytać zarząd Bogdanki, dlaczego zataja i ukrywa przed akcjonariuszami i opinią publiczną fakt, że po raz kolejny doszło do zaciśnięcia ściany i przerwania filaru, co w konsekwencji doprowadziło do wdarcia się wody.

Przypomniała też, że 1 lutego chciała dokonać kontroli poselskiej w lubelskiej spółce i do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi na zadane wówczas pytania. Teraz też zarząd do niej nie wyszedł. To dlatego - jak poinformowała - postanowiła złożyć doniesienie do Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury o uniemożliwianiu jej wykonywania zadań wynikających z Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Posłanka Marta Wcisło o awarii z kopalni Bogdanka w Lublinie TVN24

Kopalnia węgla kamiennego Bogdanka

W połowie września ub.r. Bogdanka obniżyła z 9,2 mln do 8,3 mln ton plan produkcyjny węgla handlowego w tym roku. Spółka podała wówczas, że w ścianie 3/VII/385 uruchomionej pod koniec sierpnia nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW, ale prawie 65 proc. jej akcji ma kontrolowana przez Skarb Państwa Enea.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ms/ tam

Źródło: TVN24