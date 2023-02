Awaria w kopalni Bogdanka. Posłanka składa zawiadomienie do prokuratury

Wyższy Urząd Górniczy potwierdza, że w kopalni węgla w Bogdance doszło do awarii i zalania wyrobiska w polu Stefanów - ustalił reporter TVN24. Prace w tym miejscu zostały wstrzymane. Na jak długo i jakie straty państwowa spółka poniesie w związku z awarią? Te pytania na razie pozostają bez odpowiedzi, bowiem zarząd spółki Lubelski Węgiel do tej pory nie zajął oficjalnego stanowiska w sprawie awarii w zakładzie.

- Jedyne oficjalne informacje, jakie uzyskaliśmy pochodzą z Wyższego Urzędu Górniczego. Wiemy rzeczywiście do zalania doszło i że woda nadal się leje. Pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego, pracują na miejscu, prowadzą postępowanie - przekazał na antenie TVN24 reporter Bartłomiej Ślak.

Reporter poinformował, że prace w wyrobisku Stefanów z powodu awarii mogą zostać wstrzymane nawet na kilka miesięcy. - Z naszych informacji, że w wyrobisku w polu Stefanów leje się tej wody nawet pięć metrów sześciennych na minutę, to jest bardzo dużo. Według naszych informacji nawet od czterech do sześciu miesięcy może potrwać przerwa w wydobyciu. To by oznaczało ogromne straty finansowe dla kopalni Bogdanka - przekazał reporter TVN24.

Posłanka chciała skontrolować działalność kopalni, zapowiedziała zgłoszenie sprawy do NIK i prokuratury

W środę (15 lutego) przed Bogdanką posłanka Koalicji Obywatelskiej, Marta Wcisło zorganizowała konferencję prasową. Powodem miały być nieprawidłowości, do jakich według słów posłanki ma dochodzić w kopalni. Wcisło poinformowała, że chciała spotkać się z zarządem spółki, aby osobiście zapytać o aktualną sytuację w lubelskiej kopalni.

- Przygotowałam 18 pytań i chciałam się spotkać z zarządem Bogdanki, niestety nikt do mnie nie wyszedł - skomentowała. - Chciałam zapytać zarząd Bogdanki, dlaczego zataja i ukrywa przed akcjonariuszami i opinią publiczną fakt, że po raz kolejny doszło do zaciśnięcia ściany i przerwania filaru, co w konsekwencji doprowadziło do wdarcia się wody - mówiła.

Przypomniała też, że 1 lutego chciała dokonać kontroli poselskiej w lubelskiej spółce i do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi na zadane wówczas pytania. Teraz też zarząd do niej nie wyszedł. To dlatego - jak poinformowała - postanowiła złożyć doniesienie do Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury o uniemożliwianiu jej wykonywania zadań wynikających z Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W czwartek w rozmowie z reporterem TVN24 posłanka Wcisło potwierdziła, że tego dnia złożyła zawiadomienie w tej sprawie w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie.

Prezes skomentował na Twitterze, zarząd milczy

Zarząd kopalni nie spotkał się w środę z posłanką. Prezes spółki Kasjan Wyligała do wystąpienia posłanki odniósł się na Twitterze. "Tak kończą się polityczne hucpy polityków Platformy Obywatelskiej. Górnicy po raz kolejny nie dadzą się nabrać na puste słowa i obietnice Platformy Obywatelskiej. Bogdanka to perła Lubelszczyzny, przekształcamy ją w silny koncern, który już teraz stanowi o bezpieczeństwie energetycznym Polski" - napisał.

Z kolei Michał Moskal, szef gabinetu Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dyrektor biura prezydialnego PiS na Facebook'u napisał: "Robimy wszystko co możliwe, żeby Lubelski Węgiel był siłą napędową dla gospodarki naszego regionu. To powrót spółki pod skrzydła Skarbu Państwa, wielowektorowa strategia rozwoju i stanowcze ucięcie wpływów PO na najlepszą w Polsce kopalnie"

Do czasu publikacji tego tekstu na stronie internetowej spółki Lubelski Węgiel S. A. w czwartek nadal nie było żadnego oświadczenia w sprawie ostatnich wydarzeń w Bogdance. Marcin Kujawiak, Główny Specjalista ds. Komunikacji Korporacyjnej Lubelski Węgiel S. A. nie odebrał od nas telefonu. Pytania w sprawie aktualnej sytuacji w Bogdance wysłaliśmy e-mailem. Czekamy na odpowiedzi.

To kolejna taka awaria w lubelskiej kopalni Bogdanka. Do podobnego zdarzenia doszło we wrześniu 2020 roku. Po tym zdarzeniu stanowisko stracił ówczesny prezes zarządu oraz osoby odpowiedzialne za produkcję.

