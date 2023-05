Atak na dostawcę pizzy w Lublinie. Jeden z napastników został zatrzymany, policja szuka drugiego

czytaj dalej

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, zwana także "lex Tusk", zostanie podpisana przez prezydenta, a następnie skierowana przez niego do Trybunału Konstytucyjnego. Komisja utworzona na podstawie jej przepisów będzie miała niezwykle szerokie uprawnienia. Wśród nich możliwość decydowania o zakazie pełnienia pewnych funkcji do 10 lat oraz o cofnięciu i zakazie poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Uzyska też możliwość nakładania grzywny do 50 tysięcy złotych za niestawienie się przed nią, a także prawo do występowania o przymusowe doprowadzenie. Co jeszcze przewiduje ustawa?