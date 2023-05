Odkrył na cmentarzu tajemniczy kopiec. Szacuje, że może mieć cztery tysiące lat

- Wydawać by się mogło, że na terenie miasta zostały już odkryte wszystkie zabytki archeologiczne, które są widoczne w terenie. Jeszcze do niedawna też tak uważałem – uśmiecha się Grzegorz Mączka, archeolog z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Jest oznaczony na jednym z najstarszych planów miasta

Zbocza były stopniowo "podcinane" przez bardziej współczesne groby

Bardziej realne jest, że powstał wcześniej niż w średniowieczu

- Bardziej przychylam się do tej ostatniej hipotezy, bo obiekt jest zbyt duży, aby mógł powstać w średniowieczu. Ludy wczesnosłowiańskie usypywały znacznie mniejsze kopce. Jeśli zaś przyjmiemy hipotezę, że powstał we wczesnej epoce brązu, oznacza to że usypano go około dwutysięcznego roku przed naszą erą i prawdopodobnie spoczął tu ktoś bardzo ważny dla ówczesnej społeczności – podkreśla Mączka.