Amerykański aktor miał się dla niej rozwieść. Poprosił tylko o opłacenie paczki z "milionami dolarów"

35-latka poznała na portalu mężczyznę, który podawał się za znanego amerykańskiego aktora. Miała go nawet rozpoznać podczas rozmów wideo. "Aktor" chciał się dla niej rozwieść. Obiecywał diamenty i miliony dolarów. Kiedy przelała mu pieniądze, kontakt się urwał.

Kilka dni temu do jednego z lubelskich komisariatów zgłosiła się 35-letnia mieszkanka powiatu chełmskiego, która powiedziała, że straciła 45 tys. zł.

Widziała go podczas rozmów wideo

"Aktor" twierdził, że chce dla 35-latki rzucić żonę. W pewnym momencie oznajmił, że upoważnia ją do odbioru paczki. Wewnątrz miały być diamenty warte sześć milionów dolarów, trzy miliony dolarów w gotówce oraz dokumenty rozwodowe. W tym celu kobieta musiała jedynie wnieść opłaty, by uzyskać certyfikat upoważniający ją do odbioru kosztowności oraz zapłacić cło. Przelała więc na konto fałszywego aktora 45 tys. zł. Wtedy kontakt się urwał.