Policja: przycisnął konkubinę do ogrodzenia i zaczął ją dusić, później postrzelił się w nogę

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 52-latek, który na jednej z ulic w Lublinie dusił swoją 46-letnią konkubinę. Świadkowie usłyszeli hałasy i odstraszyli mężczyznę. Ten wrócił do domu i postrzelił się w nogę. Trafił do szpitala, a stamtąd policja przewiozła go do aresztu. Grozi mu nawet dożywocie.