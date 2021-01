5-tygodniowy chłopiec w szpitalu. Zarzuty usiłowania zabójstwa dla rodziców

O sprawie śledczych poinformowali lekarze ze szpitala, do którego trafił niemowlak. Medycy podejrzewali, że obrażenia, z którymi trafił do placówki chłopiec, zostały zadane mu umyślnie. - Rodzice - 22-letnia matka i 27-letni ojciec, obywatele Bułgarii - usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała w postaci złamania kości czaszki i spowodowania krwiaka przymózgowego, a babcia chłopca zarzut nieudzielenia pomocy dziecku, które znajdowało się w niebezpieczeństwie utraty życia - mówi tvn24.pl Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Z ustaleń śledczych wynika, że rodzice co najmniej dwa razy uderzali główką dziecka o twarde podłoże. Stan chłopca początkowo był określany przez lekarzy jako bardzo ciężki. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>