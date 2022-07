Policja: włamał się do mieszkania znajomej i ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Gdy wyszedł, w lokalu pojawił się ogień

Do dziesięciu lat pozbawienia wolności grozi 49-latkowi podejrzanemu o to, że włamał się do jednego z mieszkań w Lublinie i ukradł znajomej 200 tysięcy złotych. Według ustaleń śledczych po tym, jak mężczyzna wyszedł, w lokalu pojawił się ogień. Policja bada przyczyny wybuchu pożaru.