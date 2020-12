Minister Czarnek odwiedził szkoły, w jednej dzieci wręczyły mu kwiaty. "Z zachowaniem reżimu sanitarnego"

W czwartek (26 listopada) minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek przyjechał do szkół w województwie lubelskim. W spotkaniach brali udział nauczyciele i samorządowcy. W jednej z placówek dzieci wręczyły ministrowi kwiaty. - Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Czyli oprócz przestrzegania przepisowych odległości, uczestnicy nosili maseczki i dezynfekowali dłonie - zapewnia dyrektor szkoły.

- Informację o tym, że minister chce zawitać do naszej szkoły dostałam dzień wcześniej od pani wójt gminy Jastków Teresy Kot - mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Krystyna Wawręta.

"Dzieci były na korytarzu tylko przez jakieś trzy minuty"

- O planowanej wizycie powiadomiliśmy rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (zgodnie z rządowymi obostrzeniami, przedszkolaki mogą w dalszym ciągu kształcić się w swoich placówkach – przyp. red.), bo doszliśmy z kadrą pedagogiczną do wniosku, że wypadałoby, aby dzieci wręczyły ministrowi kwiaty. Rodzice się zgodzili. Trudno zresztą, żeby dzieci siedziały za ścianą i zaglądały przez dziurkę od klucza, kiedy na korytarzu odbywa się tak ważne w życiu naszej szkoły wydarzenie – opowiada dyrektorka szkoły.

– Wyszły, oczywiście w maseczkach, tylko na koniec, gdy trwały podziękowania. Stanęły w odległości kilku metrów. Obok wychowawczyni oraz pięciu nauczycielek naszej placówki, które prowadzą w szkole zdalne nauczanie (bo w domach mają zbyt słabe połączenia internetowe - przyp. red.) lub prowadzą zajęcia z dziećmi ze wspomnianego oddziału przedszkolnego. Wytypowana wcześniej dwójka dzieci – oczywiście również za zgodą rodziców – podeszła do ministra i wręczyła kwiaty. Tylko one miały więc bezpośredni kontakt z Przemysławem Czarnkiem, który jak wiadomo przeszedł już COVID-19 (zachorował na początku października – przyp. red.) – podkreśla Krystyna Wawręta.

"Zachowany był reżim sanitarny"

– Dzień wcześniej dostałam telefon z ministerstwa z informacją, że Przemysław Czarnek chce odwiedzić szkoły na terenie naszej gminy, by osobiście przekazać sprzęt. Dlaczego akurat nasze szkoły? Trudno powiedzieć. Może dlatego, że ministerstwo chciało podkreślić jak ważne potrzeby mają placówki zlokalizowane na terenach wiejskich. Wskazałam szkołę w Ożarowie, do której miała też dojechać pani dyrektor pobliskiej szkoły w Tomaszowicach - mówi Teresa Kot.

Każda z placówek dostała po 25 tabletów. - To dla naszej lokalnej społeczności bardzo dużo. Uczniowie pochodzą nieraz z rodzin wielodzietnych. Sprzęt na pewno będzie bardzo pomocny – podkreśla wójt.

Pani wójt dała wolną rękę

Przyznaje, że gdyby to ona była organizatorem wydarzenia, to nie pozwoliłaby, aby dzieci wyszły na korytarz i wręczały kwiaty. – Pani dyrektor poinformowała mnie wcześniej o planowanym przebiegu spotkania. Powiedziałam jej, że mamy pandemię i może lepiej, aby dzieci zostały w sali. Decyzję pozostawiłam jednak pani dyrektor, bo to ona jest kierownikiem placówki – twierdzi.