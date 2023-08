Nie zatrzymał się do kontroli, później rzucił się na policjantów z maczetą. Został zatrzymany po pościgu

czytaj dalej

Ten, kto zajmie trzecie miejsce, zdecyduje. Jak to będziemy my, to będzie rząd demokratyczny i odsunięcie szkodników od władzy. Jak będzie ta partia, która z nami konkuruje, to pójdą i padną sobie w ramiona - mówił w niedzielę podczas Krajowych Dożynek Polskiego Stronnictwa Ludowego w Płocku lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. - My nie mówimy wam, że wywrócimy stolik. My go radykalnie posprzątamy. Stół w polityce, w naszych domach znowu stanie się miejscem, przy którym będzie można rozmawiać - stwierdził szef Polski 2050 Szymon Hołownia.