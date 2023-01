Mieli okradać plebanie. Podejrzani zostali zatrzymani, gdy wracali z łupami

Pięć osób - czterech mężczyzn i jedna kobieta - usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem do pięciu plebanii w województwie lubelskim. Podejrzani zostali zatrzymani, gdy wracali z łupami po kolejnym włamaniu. Wtoku policyjnych czynności zatrzymany został kolejny mężczyzna, który - jak ustaliła policja - miał wziąć udział w jednym z włamań. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Jak poinformowała młodszy aspirant Izabela Zięba, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, w środę (18 stycznia) wieczorem grupa usiłowała włamać się do plebanii na terenie gminy Ludwin. - Z uwagi na to, że zostali spłoszeni, odjechali. Pomimo tego nie odpuścili i pojechali na teren gminy Wólka. Tam podważając okno, włamali się do kolejnej plebanii, skąd ukradli pieniądze - podała policjantka.