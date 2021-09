Sokół płoszy gawrony w miejskim parku w Lubartowie. Według ornitologa nie ma to sensu

"Gawrony i kawki próbują zakładać gniazda w mieście (i go zanieczyszczać), ale kiedy widzą ptaki drapieżne, szybko zmieniają plany i przygotowują swoje miejsca lęgowe poza miastem, w bardziej naturalnym środowisku. Jest to skuteczny i humanitarny sposób na pozbycie się tych gatunków ptaków" – czytamy (pisownia oryginalna) na profilu facebookowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie.

Zamiast jednej dużej kolonii, mniejsze w wielu miejscach?

Sokół to ptak drapieżny, który wykorzystywany jest do płoszenia gawronów

- Ptaki te żyją stosunkowo długo. Nawet do kilkunastu lat. Są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych. Wybierają miasta, bo w miastach – w porównaniu do lasów - jest dużo mniej drapieżników, które mogą im zagrozić. Potrafią przelecieć kilkanaście kilometrów do pól, na których żerują i wrócić do swojego gniazda w mieście – zaznaczył ornitolog.