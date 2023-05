Ciało w rzece Świsłocz na granicy z Białorusią

Policjanci prowadzą czynności procesowe i identyfikacyjne. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone najprawdopodobniej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sokółce - to teren w jej właściwości miejscowej. Wszystkie śledztwa dotyczące okoliczności śmierci nielegalnych migrantów - po przeprowadzeniu niezbędnych czynności - przekazywane są do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Straż Graniczna informuje o ciałach lub szczątkach 23 osób

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.