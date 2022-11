Łoś utknął w bagnie, pomogli mu strażacy. Akcja trwała ponad cztery godziny, zwierzę wypuszczono na wolność

czytaj dalej

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 257 dni. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał dziś, że siły rosyjskie nadal pod przymusem wywożą mieszkańców z zajętej części obwodu chersońskiego do Rosji. Dodał, że aby zmusić mieszkańców tego regionu do wyjazdu tworzą "warunki nieznośne do życia". W ciągu dnia rosyjska redakcja BBC informowała, że Turcja nie przepuściła przez cieśninę Bosfor rosyjskich okrętów wojennych. Andrij Kłymenko, szef Grupy Monitoringowej Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych, podkreślił, że jednostki były na Morzu Śródziemnym od 2 lutego. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.