Zaczęło się od tego, że kobieta, która szła chodnikiem przy Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, nagle upadła. Przewracając się uderzyła głową w chodnik i dostała drgawek.
"Tę dramatyczną sytuację zauważyli policjanci z białostockiego oddziału prewencji, wjeżdżający na parking komendy" – czytamy w komunikacie na stronie policji.
Straciła przytomność
Rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. "Na szczęście funkcje życiowe poszkodowanej były zachowane" – informuje policja.
Funkcjonariusze ułożyli kobietę w pozycji bocznej, zabezpieczyli przed ewentualnymi urazami oraz zapewnili komfort termiczny, zakrywając ją kocem. Kontrolowali też jej funkcje życiowe. Kobieta odzyskał przytomność już po przyjeździe karetki. Trafiła do szpitala.
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Policja