Łomża. Uderzyła głową o chodnik, dostała drgawek. Policjanci ruszyli na pomoc Źródło: Podlaska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zaczęło się od tego, że kobieta, która szła chodnikiem przy Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, nagle upadła. Przewracając się uderzyła głową w chodnik i dostała drgawek.

"Tę dramatyczną sytuację zauważyli policjanci z białostockiego oddziału prewencji, wjeżdżający na parking komendy" – czytamy w komunikacie na stronie policji.

Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc Źródło: Podlaska Policja

Straciła przytomność

Rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. "Na szczęście funkcje życiowe poszkodowanej były zachowane" – informuje policja.

Funkcjonariusze ułożyli kobietę w pozycji bocznej, zabezpieczyli przed ewentualnymi urazami oraz zapewnili komfort termiczny, zakrywając ją kocem. Kontrolowali też jej funkcje życiowe. Kobieta odzyskał przytomność już po przyjeździe karetki. Trafiła do szpitala.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Tomasz Mikulicz