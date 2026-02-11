Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Dramatyczna akcja przed komendą. Kobieta złapała się za klatkę piersiową, upadła, dostała drgawek

Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc
Łomża. Uderzyła głową o chodnik, dostała drgawek. Policjanci ruszyli na pomoc
Źródło: Podlaska Policja
Policjanci wjeżdżali akurat na parking komendy w Łomży (Podlaskie) gdy zauważyli leżącą kobietę. Ta wcześniej złapała się za klatkę piersiową, uderzyła głową o chodnik i dostała drgawek. Funkcjonariusze ruszyli na pomoc. Akcja została nagrana przez monitoring.  

Zaczęło się od tego, że kobieta, która szła chodnikiem przy Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, nagle upadła. Przewracając się uderzyła głową w chodnik i dostała drgawek.

"Tę dramatyczną sytuację zauważyli policjanci z białostockiego oddziału prewencji, wjeżdżający na parking komendy" – czytamy w komunikacie na stronie policji.

Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc
Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc
Źródło: Podlaska Policja

Straciła przytomność

Rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. "Na szczęście funkcje życiowe poszkodowanej były zachowane" – informuje policja.

Funkcjonariusze ułożyli kobietę w pozycji bocznej, zabezpieczyli przed ewentualnymi urazami oraz zapewnili komfort termiczny, zakrywając ją kocem. Kontrolowali też jej funkcje życiowe. Kobieta odzyskał przytomność już po przyjeździe karetki. Trafiła do szpitala.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy

"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy

WARSZAWA
Wózek był uszkodzony, dzieci płakały. Pomogli

Wózek był uszkodzony, dzieci płakały. Pomogli

WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Policja

Udostępnij:
Czytaj także:
Siedziba Prokuratury Krajowej
Łapówka za prezydencki akt łaski. Zarzuty dla trzech osób
Kraków
Gezani
Gezani uderzył. Są ofiary śmiertelne
METEO
pap_20260211_0CH
Szefowa KE: niektóre kraje wciąż akceptują korespondencję wyłącznie faksem
BIZNES
Straż miejska dostała zgłoszenie o "nielegalnej budowli"
Dostali zgłoszenie o "nielegalnej budowli". Chodziło o wykonane przez dzieci igloo
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
On się bawi, inni cierpią. To nie jest nagranie w przyspieszonym tempie
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"
Polska
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia
Były prezes spółki komunalnej odpowie za nielegalne składowisko odpadów
Katowice
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Szef MON o "próbie obrzydzenia programu SAFE". "Fakty są po naszej stronie"
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant poskarżył się, że musi sprzątać, ogrzewać i odśnieżać. Odwołano komendanta
Olsztyn
Donald Tusk
Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju
Polska
imageTitle
Polscy kombinatorzy szykują się do drugiej części rywalizacji
RELACJA
Trzech mężczyzn zatrzymanych przy granicy
Próba uprowadzenia 23‑latki. Pościg policji zakończył się przy granicy
Wrocław
Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka
Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Król Franjo koronowany po raz trzeci. Wielki wyczyn Von Allmena
EUROSPORT
Kierowca wyprzedzał przed pasami
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nagranie ku przestrodze
Katowice
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
BIZNES
Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności
Szarpał nastolatka w autobusie, wyrwał mu telefon i saszetkę z pieniędzmi
Białystok
Ambassador Bridge, w tle Gordie Howe International Bridge
Wojna o most. W tle spotkanie człowieka Trumpa z miliarderem
Świat
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
WARSZAWA
imageTitle
Na metę wjechał tyłem. Kontrowersyjna radość ze złota
EUROSPORT
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę
Poznań
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
BIZNES
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
BIZNES
Thomas Rose
"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie
Polska
Działania ABW (zdjęcie ilustracyjne)
Przygotowania do "masowego zamachu". 18-latek może spędzić wiele lat za kratami
Polska
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
WARSZAWA
Donald Trump
"Zdecydowanie za duży". Co zasłoni łuk Trumpa?
Świat
Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Kolizja radiowozu z autem osobowym. Policjant trafił do szpitala
Trójmiasto
smartfon w ręce kobiety
Newslettery coraz popularniejsze. Najważniejsze informacje codziennie w twojej skrzynce
Ciekawostki
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica