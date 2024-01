Zatrzymali fałszywego kominiarza. "Wykonywał przeglądy i pobierał opłaty"

czytaj dalej

Aby przedstawić określone zarzuty, musimy zgromadzić konkretny materiał dowodowy. W tym przypadku do tego doszło - rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński wyjaśniał, dlaczego do zatrzymania Piotra Wawrzyka doszło dopiero teraz. Jak przekazał, jeśli były szef MSZ planuje złożyć w tej sprawie wyjaśnienia, to z pewnością dojdzie do kolejnego przesłuchania.