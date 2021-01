"Wyrzucił psa z okna na czwartym piętrze, wcześniej wystawiał go na parapet"

- W trakcie interwencji 42-latka oznajmiła, że mieli psa, jednak od kilku sekund już go nie mają. Dodała, że mieszkający z nią mężczyzna od ponad miesiąca znęcał się nad zwierzakiem, między innymi wystawiał go na parapet - informują łomżyńscy policjanci. - Z relacji kobiety wynikało, że stało się to też chwilę przed wyrzuceniem szczeniaka. Próbowała zabrać psa z parapetu, ale mężczyzna jej na to nie pozwolił i wyrzucił zwierzę przez okno.