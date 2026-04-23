Białystok

W mieszkaniu libacja, matka pijana. Dwuletnia dziewczynka uciekła do sąsiadów

Dziewczynka nie odstępowała policjantki na krok
Łomża (Podlaskie)
Źródło: Google Earth
21-letnia matka miała w organizmie blisko dwa promile alkoholu. W takim stanie "opiekowała się" swoją dwuletnią córką. Zapłakana dziewczynka w pewnym momencie zapukała do sąsiadów. Gdy przyszła po nią kobieta podająca się za matkę, dziewczynka krzyczała, że to nie jej mama. Ta ją jednak zabrała. Do mieszkania, w którym trwała libacja.

Był środa, godzina 11, gdy na łomżyńską policję zadzwoniła kobieta, do której drzwi zapukała zapłakana i wystraszona mała dziewczynka.

"Kobieta przekazała policjantom, że dziecko przyszło do nich z sąsiedniego mieszkania. Dziewczynka nie chciała wracać do miejsca, z którego wyszła" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Źródło: KMP Łomża

Dziecko krzyczało, że to nie jej mama

Po chwili do mieszkania przyszła kobieta, która twierdziła, że jest mamą dziewczynki (co okazało się nieprawdą, jak informuje nas podkomisarz Karolina Wojciekian z KMP w Łomży - red.). "Siłą zabrała płaczące dziecko, które krzyczało, że to nie jej mama" - informuje policja.

Dwóch mężczyzn, dwie kobiety i dwuletnie dziecko

Gdy na miejscu zjawili się mundurowi, w mieszkaniu, do którego zabrano dziecko, nikt nie otwierał drzwi. Dopiero po kilkunastu minutach domownicy wpuścili ich do środka. Tam funkcjonariusze zastali dwóch mężczyzn, dwie kobiety oraz niespełna dwuletnią dziewczynkę.

"Matka dziecka próbowała się ukryć pod kocem razem z córką. W mieszkaniu był bałagan, wszędzie były porozrzucane butelki po alkoholu, a w oknie była wybita szyba" - głosi komunikat.

Wszyscy dorośli byli pod wyraźnym wpływem alkoholu. Matka dziewczynki miała ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nie potrafiła powiedzieć policjantom, kiedy dziecko jadło ostatni posiłek. Wspomniała, że pamięta tylko, jak córka jadła poprzedniego wieczora. 21-latka przyznała policjantom, że przyjechała na kilka dni do znajomych i od wczoraj razem pili alkohol.

Tłumaczyła jednak, że cały czas opiekuje się dzieckiem. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia zdecydowała o zabraniu dziewczynki do szpitala. Dwulatce cały czas towarzyszyła policjantka, a dziecko nie opuszczało jej nawet na krok, ciągle się do niej przytulając.

Niebieska Karta, zakaz zbliżania się do córki

Dziewczynka została w szpitalu, na miejsce przyjechał jej ojciec.

"W stosunku do 21-latki policjanci wdrożyli procedurę niebieskiej karty, a także wydali jej zakaz zbliżania się i kontaktowania z dzieckiem" - informuje policja.  

Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, osobie, na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. 

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Łomża

