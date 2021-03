Odnaleźli sprzęt skradziony ze szpitala, leżał w przydrożnym rowie 

W czwartek, 11 marca, pracownicy szpitala wojewódzkiego w Łomży zauważyli, że z jednego z pomieszczeń zniknął sprzęt wykorzystywany do endoskopii urologicznej. - Leżał w niewielkich kontenerach do sterylizacji, wielkości około 60 na 30 centymetrów. Wartość sprzętu to około 80 tysięcy złotych – mówiła w rozmowie z tvn24.pl Jolanta Gryc, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. jakości.