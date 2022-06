Auto stało na drodze ekspresowej, za kierownicą spał 48-latek. Policja: był nietrzeźwy, lampka alkomatu zaświeciła się na czerwono

Policja: był nietrzeźwy i nie miał prawa jazdy, jego auto nie miało badań technicznych i ubezpieczenia

W trakcie sprawdzania 48-latka w policyjnych systemach na jaw wyszło, że ma on cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, a jego samochód nie ma aktualnych badań technicznych oraz ubezpieczenia OC. - Co więcej, kierowca użył wulgarnych słów wobec jednego z funkcjonariuszy. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - przekazuje rzeczniczka. I dodaje, że 48-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pomimo cofniętych uprawnień i znieważenia funkcjonariusza. Za to grozi mu do dwóch lat więzienia. - Niewykluczone, że mężczyźnie zostanie przedstawiony także zarzut prowadzenia samochodu po alkoholu - podkreśla Janowska.